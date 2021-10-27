В Москве начал действовать режим нерабочих дней

В Москве из-за напряжённой ситуации с коронавирусом вступил в силу режим нерабочих дней, который продлится до 7 ноября. Чтобы не допустить распространения заболевания, власти города ввели ряд санитарных ограничений, напоминает «Российская газета».

Так, в нерабочие дни в Москве будут работать только продуктовые магазины, аптеки и точки, где продают не менее 30% товаров первой необходимости. Остальные смогут реализовывать товар дистанционно, в том числе при помощи доставки. В театры и музеи будут пускать только по QR-кодам и с расчетом на 50-процентную наполняемость залов.

В столице не будут работать массажные кабинеты и салоны красоты, солярии, бани и сауны, спорткомплексы и бассейны, будут закрыты химчистки и другие организации, оказывающие бытовые услуги. Запрет на работу коснётся кинотеатров, концертных залов, цирков и зоопарков, за исключением территорий, расположенных на улицах. Шиномонтаж и автосервисы также приостановят работу.

Также подчёркивается, что в Москве не будут закрывать или ограничивать доступ в общественный транспорт. Метрополитен, автобусы, трамваи, МЦК и МЦД продолжат работать в обычном режиме, соцкарты учеников не будут блокироваться. Вводить QR-коды для проезда также не планируется.

Ранее психолог Александра Миллер рассказала, как провести длинные выходные без вреда для ментального здоровья и семейных отношений. В частности, она посоветовала позаботиться о личном пространстве, больше гулять, заниматься спортом и завести хобби. Также во время локдауна необходимо следить за физической нагрузкой и эмоциональной разгрузкой: занятия фитнесом способствуют притоку гормонов, улучшающих физическое и эмоциональное состояние.