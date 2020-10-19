В Москве ещё 49 человек умерли из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/cc5c7d8c-1250-11eb-b767-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осложнения, вызванные коронавирусом, привели к смерти за сутки ещё 49 пациентов больниц Москвы. Все они имели диагноз «пневмония», а тесты на COVID-19 у них оказались положительными.

Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

С момента вспышки инфекции из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в столице скончались 6058 человек. Всего заразились 367 629 человек, выздоровели 275 648 человек. Накануне в Москве умер 51 пациент.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обнаружение вирусологами уязвимого места в структуре коронавируса может помочь в борьбе с COVID-19. Об этом заявил профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. По его словам, в коронавирусе есть вспомогательные белки, которые преодолевают врождённый иммунитет. Они вполне могут быть мишенями для атаки на вирус, отметил Аграновский.