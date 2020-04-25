В Москве ещё 128 человек вылечились от COVID-19

https://static.news.ru/photo/6f367d7e-8795-11ea-a6dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Число вылечившихся от коронавируса в Москве за сутки достигло 128. В общей сложности с начала распространения инфекции в столице выздоровели 3175 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 128 человек, — приводит её слова ТАСС.

По её словам, при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации медиков.

По последним данным, всего в мире заразились коронавирусом более 2,9 млн человек, скончались более 202 тысяч. Больше всего жертв COVID-19 выявили в США, Испании, Франции, Германии и Великобритании. Излечились более 817 тысяч человек. В России коронавирус обнаружили у 74 788 человек. Зафиксировано 682 летальных исхода.

Ранее NEWS.ru писал, что количество сделанных в России тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 156 тысяч. Общее число тестов с начала эпидемии составило 2,8 млн.