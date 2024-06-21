В Москве будут судить известного блогера-иноагента Суд Москвы в конце июня рассмотрит дело против Ильи Варламова о дискредитации

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Илья Варламов

Тверской суд Москвы 28 июня рассмотрит административное дело в отношении блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС. Его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России.

Начало заседание назначено на 09:30. Максимальное наказание по этому протоколу — 50 тысяч рублей.

В начале июня суд в Москве назначил Варламову административный штраф за нарушение закона об иностранных агентах. Ему надо заплатить 30 тысяч рублей. Для Варламова это уже третий штраф за подобное правонарушение.

В августе 2023 года Мещанский суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей по аналогичной статье, а в декабре того же года блогера обязали выплатить 50 тысяч рублей. 30 мая 2023-го стало известно, что суд составил еще один протокол по статье о дискредитации российской армии в отношении Варламова.

Также Telegram-канал SHOT писал, что Варламова разыскивают судебные приставы из-за долга в 1 млн рублей, который образовался после закрытия ресторана «Варламов есть». Заведение было открыто в 2018 году на Покровском бульваре. По данным канала, Варламову помогал создатель фудтех-платформы Bright Kitchen Михаил Рейдер. В публикации говорится, что бизнес шел не очень успешно, в Сети гости заведения жаловались на высокие цены при маленьких порциях.