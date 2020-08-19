В московском лесу обнаружены деревья с лицами

https://static.news.ru/photo/794f7ee2-e234-11ea-baa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stolbovsky/wikimedia.org

В природно-историческом парке «Битцевский лес» обнаружили необычное явление. В этой местности растут деревья, на корах которых можно разглядеть человеческие лица.

Семья, гулявшая по территории парка, сфотографировала чудо природы. Снимки деревьев опубликовали в Twitter «Дикая Москва»

Не знаю, насколько здесь постаралась природа, но, хотелось бы, чтобы все-таки это было дело рук человека. Иначе, смотрится жутковато, — говорится в сообщении развлекательного аккаунта.

Подписчики отметили, что все это выглядит «очень по-древлянски». А некоторые усомнились в том, что это могла создать природа. По их мнению, какой-то человек выбил с помощью молотка эти изображения.

Как писал NEWS.ru, администрация калининградского национального парка «Куршская коса» намерена оградить от туристов так называемый Танцующий лес — участок, где растут сосны с искривлёнными стволами. По словам директора учреждения Анатолия Калины, из-за огромного количества посетителей деревья начинают чахнуть. Туристы залезают на них, гладят и вытаптывают землю вокруг корней. Для того чтобы оградить доступ к деревьям, вокруг участка планируется построить забор. Некоторые сосны уже обнесены ограждениями.