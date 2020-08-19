В московском лесу обнаружены деревья с лицами

Как писал NEWS.ru, администрация калининградского национального парка «Куршская коса» намерена оградить от туристов так называемый Танцующий лес — участок, где растут сосны с искривлёнными стволами. По словам директора учреждения Анатолия Калины, из-за огромного количества посетителей деревья начинают чахнуть. Туристы залезают на них, гладят и вытаптывают землю вокруг корней. Для того чтобы оградить доступ к деревьям, вокруг участка планируется построить забор. Некоторые сосны уже обнесены ограждениями.