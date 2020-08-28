В Минздраве рассказали, когда начнутся крупные поставки вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/5e80c360-eb61-11ea-8008-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Первые поставки вакцины «Спутник V» от коронавируса большими партиями начнутся в сентябре 2020 года. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр отметил, что на сегодняшний день параллельно идут пострегистрационное наблюдение и наработка производства, передаёт ТАСС.

Первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре, — сказал Мурашко.

Он сообщил, что в первую очередь вакцина будет предоставляться медицинским работникам и педагогам. Это будет осуществляться на добровольной основе. По его словам, на данный момент уже набраны 2,5 тыс. добровольцев, согласившихся принять участие в третьем этапе испытаний препарата.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство просвещения не будет требовать от школьных учителей проходить вакцинацию от коронавируса. Педагоги вправе принимать такое решение самостоятельно, заверил директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко.