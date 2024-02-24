В Минздраве раскрыли самую главную проблему медицины в России Глава Минздрава РФ: только треть россиян довольна ожиданием оказания медпомощи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Больше всего в сфере оказания медицинской помощи россиянам не нравится общее время ее ожидания, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на выставке «Россия» в Москве. Данным показателем удовлетворены лишь 35,6% всего населения России, приводит слова министра ТАСС.

Мы видим по удовлетворенности населения, какие блоки являются наиболее острыми на сегодня. Это ожидание у кабинета, запись на прием к врачу и общее ожидание, — констатировал министр.

Михаил Мурашко добавил, что ожиданием у кабинета врача довольны 38,8% граждан, в то время как записью на прием — 35,9%. Министр подчеркнул, что в России есть ресурсы, в том числе и по внедрению современных схем для организации процессов, связанных с медицинской помощью. Такой подход, по его словам, позволит медперсоналу в работе акцентировать внимание непосредственно на контакте с пациентом.

По словам министра, более 90% граждан России довольны решением медицинской проблемы, а 50% удовлетворены объяснениями врачей о лечении. Самым острым вопросом в сфере здравоохранения он назвал кадровый аспект. Этот вопрос, по его мнению, можно решить целым комплексом мер, таких, как подготовка персонала, дистанционное образование, финансовая поддержка и карьерный рост.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что курение электронных сигарет и вейпов может привести к развитию «болезни вейперов». Она характеризуется острым повреждением ДНК легких и сердца, сопровождаемым сильной одышкой, кашлем, болью в груди и значительным снижением уровня кислорода в крови.