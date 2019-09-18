В России самые высокие показатели общей заболеваемости среди детей до 14 лет зафиксированы в Ненецком автономном округе (343 297,1 болезни на 100 тысяч детского населения). Далее следуют Карелия (339 633,9) и Архангельская область (335 739). Об этом свидетельствуют данные Минздрава за 2018 год, с которыми ознакомился News.ru.

Кроме того, в пятёрку «лидеров» попали Ямало-Ненецкий (323 206,8) и Чукотский (322 011,8) автономные округа.

Наименьшие показатели по заболеваемости детей отмечаются в Чечне (59 112), Кабардино-Балкарии (115 426) и Республике Тыва (121 992,7). Несколько больше болезней — в Адыгее (131 375,9) и Бурятии (141 659,9).

В среднем по России дети возрастом до 14 лет стали болеть реже: в 2018 году на 100 тысяч детского населения пришлось 220 488,2 болезни, тогда как в 2013-м — 230 429.

Виктор Драчев/ТАСС

Главный педиатр Минздрава по Северо-Западному федеральному округу Елена Булатова в беседе с News.ru высказала точку зрения, что первые позиции регионов по заболеваемости среди детей могут объясняться их географическим расположением и климатическими условиями, а также хорошей диагностикой болезней.

Есть сложные климато-географические условия, которые, безусловно, относятся к тем территориям, которые вы назвали. Например, Архангельская область и Архангельск, вы понимаете, — это север. Между прочим, Карелия тоже сюда же относится. Ямало-Ненецкий федеральный округ, Чукотский. Конечно, это специфические территории по своим климатическим особенностям. Второе — это как мы эти заболевания выявляем. Это уже медицинская компонента этого показателя. То есть существуют, наверное, две стороны этого вопроса: и объективно высокие показатели заболеваемости, и работа медицинских служб, которые их регистрируют. Елена Булатова главный педиатр Минздрава по Северо-Западному ФО

В свою очередь, педиатр, профессор Николай Соботюк заявил, что слабое здоровье детей может быть следствием неправильных действий их родителей. По его словам, в России принято залечивать малышей большим количеством лекарств. Между тем, констатирует он, в возрасте двух-трёх лет болеть до восьми раз в год нормально — у человека формируется иммунитет.

На Западе ребёнку, у которого поднялась температура, дают только жаропонижающее и промывают нос. А у нас сразу — интерфероны, вифероны, антибиотики, бакпрепараты для лечения дисбактериоза <...> зачастую родители начинают пичкать детей лекарствами бесконтрольно. Николай Соботюк педиатр, профессор

Он отметил, что частые болезни необходимы организму для получения контактов с вирусами и выработки антител.

Как выяснили специалисты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве, не способствует улучшению здоровья подрастающего поколения и обучение в школе.

По их данным, если в первом классе похвастаться отсутствием болезней могут 4,3% учеников, что само по себе немного, то к концу обучения таких не остаётся вовсе. За годы учёбы у детей почти на 15% возрастают различные функциональные отклонения, хронические заболевания стали диагностироваться на 52,8% чаще.

С психологической точки зрения наиболее напряжённым периодом обучения для мальчиков стали с 1-го по 3-й и 11-й классы. У этих возрастных категорий чаще всего выявляются язва желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирение, плоскостопие, бронхиальная астма и гипертония.

Jim West/imagebroker.com/Global Look Press

Для девочек самый сложный период — с 9-го по 11-й классы. Они более подвержены дефициту массы тела, головным болям, неврозам и близорукости.

По данным Росстата, самые распространённые заболевания среди детей — болезни органов дыхания. В частности, это грипп, ОРВИ и пневмония. В 2017 году ими болели более чем 30 млн детей до 14 лет.

Один из способов снизить сезонную заболеваемость гриппом — своевременная вакцинация. Как заявил в начале сентября замглавы Минздрава Сергей Краевой, в текущем сезоне ведомство рассчитывает вакцинировать от гриппа не менее 45% населения России. По его словам, прививки должны получить не менее 17 млн детей. Краевой отметил, что иммунизацию населения планируется завершить в октябре — начале ноября.