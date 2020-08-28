В Минздраве готовы рассмотреть инициативу о запрете караоке

https://static.news.ru/photo/02c6bd6c-e9fa-11ea-9639-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева о временном запрете услуг караоке в Минздрав России пока не поступило. В ведомстве готовы рассмотреть инициативу, когда это произойдёт.

При поступлении она будет рассмотрена с привлечением представителей экспертного сообщества, — сказали ТАСС в пресс-службе министерства.

В Минздраве также напомнили, что заведения общепита должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, а посетители — масочный режим и социальную дистанцию.

Как ранее писал NEWS.ru, Сухарев предлагает приостановить оказание услуг караоке до конца текущего года в целях борьбы с распространением коронавируса. В письме на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко он отметил, что в России ежедневно фиксируются свыше четырёх тысяч заболевших COVID-19, при этом многие эксперты предупреждают о повышенной опасности заведений с караоке во время пандемии.

В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 985,3 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 804,3 тысячи пациентов, умерли 17 тысяч. Россия продолжает оставаться на четвёртом месте по уровню заболеваемости коронавирусом в мире.