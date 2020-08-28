В Госдуме предложили запретить караоке до конца года

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить заведениям до конца 2020 года предоставлять услуги караоке в целях борьбы с распространением коронавируса.
Согласно письму депутата на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в стране ежедневно выявляется свыше четырёх тысяч заболевших COVID-19, при этом многие эксперты, в том числе зарубежные, сообщали, что такие заведения несут повышенную опасность во время пандемии.
Прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке, — говорится в обращении.
При этом Сухарев отметил, что если инициатива будет одобрена, такие заведения смогут продолжить работать как кафе и рестораны,
Как писал NEWS.ru, ранее медики из Сеульского университета сообщили, что организм детей, которые заразились коронавирусом, вырабатывает множество вирусных частиц на протяжении двух-трёх недель, даже если симптомов болезни нет.
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