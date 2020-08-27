В Минтруде решили ускорить получение первой пенсионной выплаты

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект закона, который в случае принятия ускорит получение первой пенсионной выплаты.
Как
В документе говорится, что такой способ взаимодействия упростит процедуру передачи комплекта документов из федерального государственного органа в ПФР, а также оптимизирует дальнейшее взаимодействие этих структур. Как следствие, сократится срок получения первой пенсионной выплаты за выслугу лет.
В пояснительной записке к проекту уточняется, что все необходимые документы будут регистрироваться в соответствующем органе в день отправки, сейчас же их пересылка по почте занимает от пяти дней и более.
Как писал NEWS.ru, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ликвидировать ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета. По его словам, Пенсионный фонд в настоящее время является ненужным посредником между гражданами и государственной казной.
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