В Минтруде решили ускорить получение первой пенсионной выплаты

https://static.news.ru/photo/accdf11a-e84a-11ea-9a1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект закона, который в случае принятия ускорит получение первой пенсионной выплаты.

Как передаёт РИА Новости, в рамках инициативы Минтруда предлагается разрешить электронную передачу сведений, необходимых для назначения пенсии, между федеральными госорганами и Пенсионным фондом РФ.

В документе говорится, что такой способ взаимодействия упростит процедуру передачи комплекта документов из федерального государственного органа в ПФР, а также оптимизирует дальнейшее взаимодействие этих структур. Как следствие, сократится срок получения первой пенсионной выплаты за выслугу лет.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что все необходимые документы будут регистрироваться в соответствующем органе в день отправки, сейчас же их пересылка по почте занимает от пяти дней и более.

Как писал NEWS.ru, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ликвидировать ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета. По его словам, Пенсионный фонд в настоящее время является ненужным посредником между гражданами и государственной казной.