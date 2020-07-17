В Минстрое заявили о необходимости снижения стоимости жилья

https://static.news.ru/photo/d3db275c-c836-11ea-95fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минстрой РФ устанавливает курс на снижение себестоимости строительства жилья, заявил глава министерства Владимир Якушев в ходе состоявшегося 17 июля совещания по реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Липецкой области.

Нужно сделать всё, чтобы уменьшить стоимость квадратного метра, сделать жильё доступнее для наших граждан, поэтому мы должны работать над тем, чтобы снижать себестоимость, — отметил Якушев, слова которого приводит ТАСС.

По словам министра, уменьшение процентных ставок и административных процедур позволит снизить себестоимость строительства. Именно над этим вопросом в настоящее время работает правительство. Также удешевлению жилья будет способствовать внедрение новых технологий.

Нужно сделать так, чтобы земля стала дешевле, чтобы земельные ресурсы были максимально доступными, — подчеркнул Якушев.

Он также добавил, что из-за пандемии коронавируса в России наблюдается не самая лучшая ситуация в экономике. Так, сокращаются реальные доходы населения, снижается количество людей, способных взять ипотеку или сразу приобрести жильё.

Как писал NEWS.ru, 13 июля в ходе заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин заявил, что впервые у страны есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан. Так, глава государства поручил правительству и вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, который курирует строительство, уделить этому направлению особое внимание.

По словам Путина, при переходе строительной отрасли на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов высказывались определённые опасения, тем не менее отрасль продемонстрировала устойчивость, а граждане получили защиту от недобросовестных застройщиков.