В Минстрое посетовали на снижение доли жилья в стадии строительства

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Общая площадь жилья, находящегося в процессе строительства, снизилась в России в 2020 году на 28%.

Как передаёт ТАСС, об этом в ходе совещания с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин. По его словам, в настоящее время в процессе строительства находятся около 98,3 млн квадратных метров жилья, что на 28% меньше показателя 2019 года.

Якушев назвал снижение доли строящегося жилья самой главной проблемой отрасли. Министр подчеркнул, что в перспективе двух-трёх лет эта тенденция приведёт к снижению темпов ввода новой недвижимости при том, что к 2024 году необходимо достичь показателя по вводу новостроек в 100 млн квадратных метров.

Проектное финансирование не заработало в том виде, в котором оно должно заработать. Новые площадки [под строительство] они [застройщики] не выходят осваивать сегодня, а это как раза наша перспектива, — объяснил сложившуюся ситуацию Якушев.

Как писал NEWS.ru, Санкт-Петербург лидирует в России по темпам ввода нового жилья и созданию комфортной городской среды. Губернатор города Александр Беглов рассказал, что за полгода в Петербурге ввели в эксплуатацию более 700 тысяч квадратных метров жилья. К концу года запланировано сдать 3,7 млн квадратных метров.