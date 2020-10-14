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В Минпросвещения оценили эпидобстановку в школах

19:36, 14 октября 2020
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Эпидемиологическая ситуация в российских школах находится под контролем и она управляема. Об этом заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Мы каждый день видим школы, которые выходят с карантина, видим школы, которые закрываются на карантин. Это абсолютно стабильное число, поэтому мы видим управляемую ситуацию, — сообщил в эфире Первого канала Глушко.

Как писал NEWS.ru, в родительском сообществе негативно восприняли новость о переводе учащихся 6–11-х классов московских школ на дистанционное обучение. Об этом заявила глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. По её словам, такой формат образования дискредитировал себя во время прежнего режима самоизоляции. Угроза коронавируса родителей гораздо менее пугает, нежели перевод детей на дистанционное обучение. Это связано с тем, что нет личного контакта педагога и ученика. Дети фактически занимаются самообразованием, когда должна быть серьёзная мотивация, чтобы он сидел и извлекал знания.

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