Родители раскритиковали перевод на дистант учащихся 6-11-х классов Москвы

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В родительском сообществе негативно восприняли новость о переводе учащихся 6–11-х классов московских школ на дистанционное обучение, заявила в беседе с NEWS.ru глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

По её словам, такой формат образования дискредитировал себя во время прежнего режима самоизоляции.

Я не медик, чтобы оценивать необходимость перевода детей на дистанционное обучение. Но то, что само по себе дистанционное обучение — это безобразие, а никакое не обучение — это сто процентов. От лица родителей могу сказать, что это то, чего родители больше всего не хотели, боялись. Угроза коронавируса гораздо менее пугает, нежели перевод детей на дистанционное обучение. Это связано с тем, что нет личного контакта педагога и ученика. Дети фактически занимаются самообразованием. Когда должна быть серьёзная мотивация, чтобы он сидел и извлекал знания. Десятый — одиннадцатый классы — ещё может быть, но младшая и средняя школа — это совершенно исключено, — пояснила Леткова.

Она добавила, что учащиеся шестого класса должны пребывать дома вместе с родителями. Однако последние продолжают работать, поэтому подталкивать детей к учёбе будет некому.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому школьники, обучающиеся в 6–11-х классах, будут учиться в дистанционном режиме с 19 октября по 1 ноября. Учащиеся 1–5-х классов вернутся за парты 19 октября и продолжат обучение в обычном режиме. Мэр объяснил такое решение тем, что старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей.