В Минкомсвязи оценили вероятность сохранения пропусков после пандемии

https://static.news.ru/photo/2e6459b0-83bc-11ea-abd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минкомсвязи России не видит необходимости в сохранении цифровых пропусков после окончания пандемии коронавируса. Об этом на пресс-конференции 21 апреля заявил заместитель руководителя ведомства Алексей Волин.

Никакой необходимости в сохранении цифровых пропусков после пандемии не вижу. Задача — не в том, чтобы всех переписать, а в том, чтобы минимизировать количество праздно шатающихся по улице людей, которые могут стать источником заражения для других. Самих праздношатающихся тоже могут заразить, — цитирует ТАСС чиновника.

Ранее NEWS.ru писал, что система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте введена с 15 апреля в Московском регионе. На такие меры пришлось пойти, чтобы контролировать соблюдение людьми режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.

Разрешение для поездок на работу в столице будет действовать до 30 апреля, и количество поездок по нему будет неограниченным. Пропуска для похода к врачу будут действительны один день. Разрешения для поездок по личным делам также будут одноразовыми, но их можно будет оформлять не более двух раз в неделю.

Власти некоторых российских регионов также внедрили на подконтрольных территориях цифровые пропуска.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,48 млн человек, погибли 170,73 тысячи, выздоровели 654,5 тысячи.

В России на 21 апреля общее число инфицированных достигло 52 763, умерли 456, выздоровели 3873.