В Минцифры решили переписать законодательство об IT и связи «Известия»: в России создадут единый закон для IT-компаний и связистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минцифры подготовили проект концепции так называемого «Цифрового кодекса», сообщают «Известия». Закон должен систематизировать разрозненные нормативные акты в сфере IT и связи, не учитывающие особенности ряда современных технологий.

По мнению авторов разработки, комплекс призван унифицировать имеющуюся в сфере российского IT и телекома регуляторику и ввести в правовое поле новые технологии. В частности, кодекс предполагает установление единого для отрасли понятийного аппарата, ныне представленного более чем в десяти нормативных правовых актах. Также в правовое поле предполагается ввести понятие искусственного интеллекта и больших данных.

Авторы концепции полагают, что новый свод правил даст возможность быстрее и качественнее предоставлять государственные услуги, снизит расходы бюджета на создание информационных систем и сделает взаимодействие государства и пользователя заметно более прозрачным.

И, естественно, сделать использование современных интернет-сервисов безопаснее: зачастую граждане просто не понимают куда им обращаться при краже их аккаунта злоумышленниками, утечках их данных, появлении касающихся их фейков, — подчеркнул один из источников издания.

Он пояснил, что в настоящее время в судах часто не понимают, как разрешать споры по подобным вопросам.

Ранее сообщалось, что в России в 2023 году выросло количество вакансий для IT-специалистов. По сравнению с годом ранее прирост соответствующих объявлений составил 30–40%. Наиболее популярными вакансиями в данный момент являются «Разработчик», «Программист», «Тестировщик», «Дизайнер», «Копирайтер» и «Бизнес-аналитик».