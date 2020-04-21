В мэрии Москвы уточнили порядок передвижения на велосипедах и самокатах

https://static.news.ru/photo/0301c596-83cb-11ea-a5c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Москвы с 22 апреля должны оформлять разовые цифровые пропуска для поездки на всех видах транспорта — в том числе на велосипедах, самокатах и мопедах.

Об этом заявил заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк. Чиновник подчеркнул, что велосипеды, самокаты и мопеды — «это тоже средства передвижения», а потому для них действуют те же правила, что и для городского транспорта и личных автомобилей.

Немерюк отметил, что московские власти пока не планируют вводить пропуска для пешеходов.

Введения пропусков именно для пешеходов в планах у нас не было. Но в любом случае лучше всегда с собой носить паспорт. Потому что полиция всегда может остановить, если видит скопление людей, — цитирует чиновника «Москва 24».

В Москве с 15 апреля введён пропускной режим для передвижения по городу. В столице России было выявлено почти 30 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в РФ к 20 апреля число диагностированных случаев COVID-19 превысило 52 тысячи.

Ранее Алексей Немерюк заявил, что вопрос снятия ограничительных мер в Москве можно будет обсуждать после 30 апреля, передавал NEWS.ru.