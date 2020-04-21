Мэрия Москвы: обсуждать снятие ограничительных мер пока преждевременно

Первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк заявил, что снятие ограничительных мер в российской столице, введённых из-за распространения коронавируса, можно обсудить после 30 апреля.
Заявление чиновника
В Москве с 15 апреля введён пропускной режим для передвижения по городу. В столице России было выявлено почти 30 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в РФ к 20 апреля число диагностированных случаев COVID-19 превысило 52 тысячи.
Ранее Немерюк рассказал, что разовый пропуск можно получить за два дня до предполагаемой поездки по Москве, передавал NEWS.ru.
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