Мэрия Москвы: обсуждать снятие ограничительных мер пока преждевременно

https://static.news.ru/photo/bfa9f0b8-83b9-11ea-aa18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк заявил, что снятие ограничительных мер в российской столице, введённых из-за распространения коронавируса, можно обсудить после 30 апреля.

Заявление чиновника прозвучало в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Немерюк призвал дождаться 30 апреля, чтобы получить более полную картину по динамике роста числа заболевших и выздоровевших. По мнению замруководителя аппарата мэра, до этой даты какие-либо рассуждения на тему снятия ограничений преждевременны.

В Москве с 15 апреля введён пропускной режим для передвижения по городу. В столице России было выявлено почти 30 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в РФ к 20 апреля число диагностированных случаев COVID-19 превысило 52 тысячи.

Ранее Немерюк рассказал, что разовый пропуск можно получить за два дня до предполагаемой поездки по Москве, передавал NEWS.ru.