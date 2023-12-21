В МЧС посоветовали ставить елки подальше от стен Инспектор МЧС Хосмамедова: ветви новогодней ели не должны касаться стен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новогоднюю елку рекомендуется закреплять на подставке или в ведре с песком, проследив, чтобы ветви не касались стен и обогревательных приборов, рассказала в беседе с «Радио 1» сотрудник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Валерия Хосмамедова. Она пояснила, что нарушение этого правила может привести к пожару.

Эксперт также подчеркнула, что использование ваты и свечей в качестве элементов декора для елки очень опасно. Старую гирлянду необходимо проверить на наличие повреждений. Если они обнаружатся, украшение использовать нельзя. Покупать гирлянду можно только в специализированных и проверенных магазинах. На ночь электрические украшения необходимо выключать.



Хосмамедова напомнила, что в помещениях запрещено зажигать бенгальские огни и фейерверки, а также использовать хлопушки. Делать это можно на специализированных площадках на открытом воздухе.

Ранее адвокат Евгения Квартальнова также рассказала, что наземные фейерверки и петарды, пиротехнические ракеты, а также салютные батареи можно запускать только в специально отведенных местах. Специалист уточнила, что подобные изделия следует использовать минимум в 20 метрах от людей, жилых домов и деревьев.