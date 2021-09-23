В МЧС опровергли увольнение и изнасилование сотрудника в Уфе

В период с 14 по 16 сентября из ГУ МЧС по Башкирии было уволено всего четыре сотрудника, все они ушли по собственному желанию, рассказал NEWS.ru глава пресс-службы регионального управления ведомства. Он отметил, что информации об изнасиловании работника министерства не поступало.

В указанный в статье (публикации Baza. — NEWS.ru) период, 15 сентября, мы немножко даже этот период расширили, в период с 14 по 16 сентября текущего года в ГУ МЧС по Республике Башкортостан из числа личного состава было уволено всего четыре человека. Хотели бы отметить, что все они уволены по собственному желанию. Нет ни одного сотрудника, который был бы уволен по отрицательной статье, — сообщили в ведомстве.

Представитель МЧС отметил, что в управлении не получали информации о похищении сотрудников ведомства или совершения над ними каких-либо насильственных действий.

Мы не знаем ни фамилии [этого сотрудника], ни какой-либо другой информации, — подчеркнул он.

Baza писала, что двое мужчин похитили сотрудника МЧС Уфы. По данным СМИ, они насиловали его и вымогали деньги. Когда полицейские задержали преступников, пострадавшего заставили уволиться за «позор чести мундира».