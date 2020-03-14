Дочь певца Александра Малинина Устинья, которая оканчивает 12-й класс в Мюнхене, поделилась подробностями о введённом из-за коронавируса карантине.
По её словам, все университеты и школы закрыты на пять недель, а 17 марта планируется закрыть границы, рестораны и магазины.
О том, что в магазинах нет продуктов и таких вещей как туалетная бумага, я уже не говорю! — отметила она в своём Instagram.
Девушка также попросила своих подписчиков посоветовать интересные книги и фильмы, которые помогут переждать карантин.
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Ранее NEWS.ru писал, что Басманный суд Москвы отложил рассмотрение иска о разводе певицы Лолиты Милявской с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. Причиной такого решения стало то, что в заседании не смог участвовать адвокат звезды эстрады: Сергей Жорин находится на карантине из-за коронавируса.
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