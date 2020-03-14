https://static.news.ru/photo/6f97ef0e-66b2-11ea-95b3-fa163e074e61_660.jpg Устинья Малинина Фото: ustinya_malinina_official/instagram.com

Дочь певца Александра Малинина Устинья, которая оканчивает 12-й класс в Мюнхене, поделилась подробностями о введённом из-за коронавируса карантине.

По её словам, все университеты и школы закрыты на пять недель, а 17 марта планируется закрыть границы, рестораны и магазины.

О том, что в магазинах нет продуктов и таких вещей как туалетная бумага, я уже не говорю! — отметила она в своём Instagram.

Девушка также попросила своих подписчиков посоветовать интересные книги и фильмы, которые помогут переждать карантин.

Ранее NEWS.ru писал, что Басманный суд Москвы отложил рассмотрение иска о разводе певицы Лолиты Милявской с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. Причиной такого решения стало то, что в заседании не смог участвовать адвокат звезды эстрады: Сергей Жорин находится на карантине из-за коронавируса.