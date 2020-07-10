В Лефортовском суде опровергли данные об аресте счетов Сафронова

https://static.news.ru/photo/8b441334-c294-11ea-aa4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители Лефортовского суда в Москве в разговоре с журналистами заявили, что в инстанцию не поступали материалы об аресте счетов обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова и его родственников.

Ранее о том, что экс-журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» и близкие задержанного лишились доступа к свои банковским картам, сообщал информированный источник, близкий к следствию. Также инсайдер подчеркнул, что в квартирах сестры и матери Сафронова правоохранители провели обыски. При этом отмечалось, что родные советника Рогозина не задержаны и не имеют процессуального статуса по его делу.

В суде опровергли сведения об аресте счетов.

В суд материалы на арест счетов Сафронова и иных лиц, связанных с этим делом, не поступали, — приводит сообщение пресс-службы инстанции РИА Новости.

Также по этому поводу с сотрудниками СМИ поговорил адвокат Сафронова Иван Павлов. По словам юриста, у родственников его подзащитного пока нет проблем со счетами.

Однако не исключено, что ситуация может измениться в ближайшее время, — заметил Павлов.

Сафронова задержали в Москве 7 июля. Дома у него и его бывшей девушки журналистки Таисии Бекбулатовой утром прошли обыски. ФСБ выпустила пресс-релиз, что подозревает Сафронова в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

Когда задержанный работал в СМИ, его статью в «Коммерсанте» от 18 марта 2019 года о планах России поставить в Египет десятки истребителей Су-35 газете пришлось удалить. Против издания было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. В мае 2020 года ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в РФ начато производство Су-35 по контракту с Египтом. Работать в Роскосмосе бывший журналист начал в мае 2020 года. В качестве советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина он должен был заниматься информационной политикой.

Как ранее передавал NEWS.ru, задержание и предъявление обвинений советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову не имеют связи с его профессиональной деятельностью. Об этом 10 июля сообщил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.