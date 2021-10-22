В ЛДПР рассказали, кто должен возмещать убытки экономики от нерабочих дней

Убытки для российской экономики в60млрд рублей из-за введение нерабочих дней на фоне ситуации с коронавирусом можно компенсировать, взыскав средства с политических партий, чьи кандидаты баллотировались в Госдуму и раздували антипрививочные настроения. Об этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский написал в своём Telegram-канале.

По мнению политика, возмещать убытки должны организации, которые «паразитировали на антипрививочных настроениях» перед выборами, что и привело к росту заболеваемости коронавирусом в стране.

С кого брать эти деньги? С КПРФ, СР или «Новых людей». Все они по итогам выборов оказались на содержании из бюджета, вот из этих средств пусть и оплатят, — заявил политик.

Он также отметил, что в Европе смертность от COVID гораздо ниже, поскольку там привиты порядка 70-80% населения.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В правительстве, в свою очередь, предложили возобновить программы кредитной поддержки бизнеса, действовавшие с марта по июль 2021 года.

Кроме того, в кабмине заявили, что представители малого и среднего бизнеса, работающие в ряде сфер, получат безвозмездные гранты в качестве антикризисной поддержки. Их размер составит один МРОТ на каждого сотрудника.