В кабмине РФ рассказали, какие отрасли получат выплаты от государства
Сергей Попов
Сергей Попов
10:47, 22 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В качестве антикризисных мер поддержки малого и среднего бизнеса России выплаты от государства получат предприятия, работающие в таких сферах как общепит, дополнительное образование, бытовые услуги и ряд других. Их размер составит один МРОТ на каждого сотрудника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Заявки на получение безвозмездных грантов можно будет подавать в ФНС с 1 ноября по 15 декабря 2021 года. Выплата будут производиться через восемь рабочих дней с момента поступления заявления.
Размер гранта будет определяться в зависимости от количества работников — в расчёте один МРОТ на одного занятого, включая самого индивидуального предпринимателя, — сказал представитель вице-премьера.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В правительстве, в свою очередь, предложили возобновить программы кредитной поддержки бизнеса, действовавшие с марта по июль 2021 года. В кабмине отметили, что потери бизнеса из-за ограничений могут составить до 60 млрд рублей.