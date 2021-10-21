В кабмине РФ рассказали, какие отрасли получат выплаты от государства

В качестве антикризисных мер поддержки малого и среднего бизнеса России выплаты от государства получат предприятия, работающие в таких сферах как общепит, дополнительное образование, бытовые услуги и ряд других. Их размер составит один МРОТ на каждого сотрудника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Заявки на получение безвозмездных грантов можно будет подавать в ФНС с 1 ноября по 15 декабря 2021 года. Выплата будут производиться через восемь рабочих дней с момента поступления заявления.

Размер гранта будет определяться в зависимости от количества работников — в расчёте один МРОТ на одного занятого, включая самого индивидуального предпринимателя, — сказал представитель вице-премьера.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В правительстве, в свою очередь, предложили возобновить программы кредитной поддержки бизнеса, действовавшие с марта по июль 2021 года. В кабмине отметили, что потери бизнеса из-за ограничений могут составить до 60 млрд рублей.