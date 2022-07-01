В ЛДПР предложили добавить буквы V и Z в автомобильные номера

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В ЛДПР предложили внести буквы V и Z в перечень символов, которые могут быть использованы в автомобильных номерах на территории России. Соответствующую инициативу фракция направила главе ГИБДД Юрию Черникову, передаёт РИА Новости.

Предлагаем внести изменения в ГОСТ, определяющий буквы, используемые в сериях регистрационных знаков транспортных средств в России. К 12 уже используемых предлагаем добавить также символы «Z» и «V», — цитирует агентство письмо, адресованное Черникову.

В партии пояснили, что реализация инициативы послужит акцией в поддержку ВС РФ, а также позволит увеличить количество серий госномеров, благодаря чему реже будет требоваться введение дополнительных региональных кодов.

В ЛДПР добавили, что в настоящее время в российских автомобильных номерах используются только те буквы, которые присутствуют как в кириллице, так и в латинице. Добавление V и Z нарушением не будет.

Накануне депутаты ЛДПР выступили с инициативой учреждения 1 июля Днём ветеранов боевых действий. Они подготовили и внесли в Госдуму соответствующий законопроект. В пояснительное записке к документу отмечено, что в России более 2 млн ветеранов боевых действий, но единого дня для их чествования до сих пор не существует, в регионах он неофициально отмечается уже на протяжении ряда лет.