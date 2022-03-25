В ЛДПР пообещали наказать лжецов, «похоронивших» Жириновского

ЛДПР приложит все силы к тому, чтобы наказать лжецов, которые «похоронили» лидера партии Владимира Жириновского. Парламентарии заявили в Telegram-канале, что подают заявление в Генпрокуратуру и готовят иски в суд против всех клеветников. В ЛДПР ещё раз подчеркнули, что состояние политика стабильное и не ухудшалось, а все слухи о его смерти — это антигосударственная провокация.

Мы подаём заявление в Генпрокуратуру и готовим иски в суд против всех клеветников. Мы убеждены, что в период, когда страна в стрессе, когда информационный фон и так накалён до предела, подобные «фейки» — это не просто газетная утка, а настоящая антигосударственная провокация, которую нельзя спускать с рук, — говорится в сообщении.

Однопартийцы Жириновского ранее заявили, что все слухи о его смерти — это «грязная провокация жёлтой прессы». В ЛДПР подчеркнули, что час назад врачи отправили его на плановую процедуру. Никаких негативных перемен в состоянии политика нет.

25 марта ряд СМИ сообщили о кончине Жириновского. Впоследствии спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что данная информация не соответствует действительности. Он отметил, что состояние политика остаётся тяжёлым. По его словам, врачи борются за жизнь Жириновского, ему сделали компьютерную томографию лёгких.