В Крыму хотят лишить Поклонскую госнаград за высказывания о символах Z и V

Государственный совет Крыма рассмотрит вопрос о лишении государственных наград бывшего генпрокурора республики, заместителя главы Россотрудничества Натальи Поклонской после высказывания о символике спецоперации РФ на Украине (Z и V), сообщил «Коммерсанту» председатель комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. Глава Россотрудничества Евгений Примаков добавил, что ведомство сделает выводы в отношении Поклонской после её заявления.

Поклонская в интервью Маше Майерс на YouTube-канале «Живой гвоздь» назвала буквы V и Z, которые российские военные наносят на боевую технику, символами скорби.

Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Потому что гибнут и русские солдаты — россияне, и родители получают разные известия. Это беда,— цитирует издание заявление экс-прокурора Крыма.

Трофимов не согласился и подчеркнул, что эта точка зрения не совпадает с позицией Вооружённых сил РФ, находящихся на передовой.

Для них эти символы определяющие, дающие на поле боя чёткий сигнал: кто свой, а кто чужой, — пояснил он.

Между тем глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что сделает выводы после заявления Поклонской.

Госсовет Крыма принял закон о лишении государственных наград лиц, причастных к дискредитации РФ 11 апреля.

13 апреля Поклонская заявила, что ситуация на Украине — это «тьма и катастрофа». Такое мнение она выразила в видеообращении к участникам форума БРИКС в Индии. Поклонская добавила, что является одновременно «и украинкой, и русской» и выступает «на стороне добра и здравого смысла». Поклонская призвала не усиливать эскалацию и прекратить поставки оружия Киеву.