В Кремле рассказали о сроках пересмотра режима самоизоляции

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Президент России не принимал никаких конкретных решений по выходу из режима самоизоляции. Сроки изменения текущего положения будут зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки. Об том заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин занимается этим вопросом ежедневно. Он получает информацию от экспертов и продолжает наблюдать за социологической ситуацией в регионах, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в российских регионах начинает нарастать недовольство мерами, предлагаемыми государством в качестве противодействия пандемии коронавируса. В частности, во Владикавказе прошёл стихийный митинг, который постепенно перерос в онлайн-акции в разных городах страны с требованием решительных действий — вплоть до ввода режима ЧС.