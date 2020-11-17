В Кремле прокомментировали идею о поддержке артистов в период пандемии

https://static.news.ru/photo/e1951a3a-28ba-11eb-9f22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти пока не обсуждают меры поддержки артистов и деятелей культуры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что съёмки телевизионные и киносъёмки не запрещены при соблюдении всех требований санитарных властей.

Вся творческая работа продолжается, театры, как вы знаете, тоже работают, но с известными ограничениями, — отметил представить Кремля.

По его словам, эти меры неминуемы в условиях «свирепствующей пандемии», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Елена Воробей попросила дать артистам льготы на продукты. Таким образом она предлагает смягчить удар, который постиг культуру, от коронавируса. Она заявила, что люди заблуждаются, распространяя мифы о богатстве артистов. По её словам, у большинства из них такая же жизнь, как у остальных.

В свою очередь певец Валерий Меладзе призвал бойкотировать новогодние «голубые огоньки». Он пояснил, что российские артисты из-за пандемии COVID-19 остались без новогодних концертов. При этом уже восемь месяцев у представителей шоу-бизнеса нет стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли остались и вовсе без средств к существованию.

Однако через некоторое время Меладзе назвал свою идею о бойкоте «новогодних огоньков» невыполнимой. Позднее, когда его пост вызвал шквал комментариев не только среди звёзд, но и политиков, артист прокомментировал свой призыв к музыкантам и артистам отказаться от участия в «голубых огоньках». Певец пояснил, что вовсе не хотел спровоцировать кого-либо на резкую реакцию, однако думал своей публикацией обратить внимание на трудности представителей шоу-бизнеса, оставшихся без заработков в пандемию.