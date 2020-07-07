В Кремле не заметили усиления преследования российских журналистов

https://static.news.ru/photo/0a0bfda4-c12c-11ea-b732-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оснований говорить об участившихся преследованиях журналистов со стороны правоохранительных органов нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщает «Интерфакс», при этом Песков призвал не делать обобщений из задержаний журналистов.

Нет, мы такого тренда не замечаем, не видим, — цитирует его агентство

Песков добавил, что это вопрос к правоохранительным органам, а не к Кремлю. Он также подчеркнул, что администрация президента не занимается вопросом задержания журналистов, вышедших с одиночными пикетами в защиту советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

Уголовное дело против Сафронова возбуждено по статье «Государственная измена». Ему грозит до 20 лет колонии. Экс-журналиста задержали в Москве 7 июля. ФСБ подозревает его в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. С чем именно связано дело, не сообщается.

Как писал NEWS.ru, пока суд решал вопрос об аресте Сафронова, у здания ФСБ на Лубянке журналисты десятками выходили на одиночные пикеты в защиту своего бывшего коллеги. Полиция их задерживала, несмотря на то что такая акция протеста не требует никаких согласований.