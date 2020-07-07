Общество

В Кремле не заметили усиления преследования российских журналистов

17:51, 08 июля 2020
Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оснований говорить об участившихся преследованиях журналистов со стороны правоохранительных органов нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщает «Интерфакс», при этом Песков призвал не делать обобщений из задержаний журналистов.

Нет, мы такого тренда не замечаем, не видим,цитирует его агентство

Песков добавил, что это вопрос к правоохранительным органам, а не к Кремлю. Он также подчеркнул, что администрация президента не занимается вопросом задержания журналистов, вышедших с одиночными пикетами в защиту советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

Уголовное дело против Сафронова возбуждено по статье «Государственная измена». Ему грозит до 20 лет колонии. Экс-журналиста задержали в Москве 7 июля. ФСБ подозревает его в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. С чем именно связано дело, не сообщается.

Как писал NEWS.ru, пока суд решал вопрос об аресте Сафронова, у здания ФСБ на Лубянке журналисты десятками выходили на одиночные пикеты в защиту своего бывшего коллеги. Полиция их задерживала, несмотря на то что такая акция протеста не требует никаких согласований.

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