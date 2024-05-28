Детскую книгу «Вредные советы» потребовали снять с продажи из-за картинок В Красноярске детскую книгу «Вредные советы» потребовали снять с продажи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Магазин «Бриз» в Красноярском крае убрал из продажи детскую книгу Григория Остера «Вредные советы» издательства АСТ, сообщила «Коммерсанту» владелица торговой точки Любовь Дерюшева. По ее словам, у сотрудников прокуратуры возникли вопросы к иллюстрациям с виселицами, ножами, оружием и самолетами, летящими «на Запад».

Первым о требовании прокуратуры Каратузского района Красноярского края сообщил журналист Андрей Кравченко (псевдоним Антон Орехъ), он выложил в своем Telegram-канале документ от 14 мая. В нем указано, что в магазине «Бриз» была организована продажа книги «Вредные советы» с описаниями жестокости и психологического насилия.

Предприниматель рассказала «Коммерсанту», что приобрела книгу у алтайского поставщика в единственном экземпляре. Как отмечает Telegram-канал SHOT, хозяйку магазина могут привлечь к ответственности за нарушение «гарантированного права детей на защиту от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В свою очередь издательство АСТ сообщило РБК, что не получало официальных обращений от прокуратуры о снятии книги с продажи. Там выразили сомнения, что надзорный орган пойдет на такой шаг без соответствующего судебного решения.

Комитет Госдумы по госстроительству ранее рекомендовал принять поправки, предусматривающие в том числе штрафы на сумму до 600 тысяч рублей за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках. В случае принятия закон вступит в силу уже 1 сентября этого года.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.