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В Красноярске проверят врачей после сообщения о трепанации бытовой дрелью

10:27, 04 августа 2021
В Красноярске проверят врачей после сообщения о трепанации бытовой дрелью Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Минздраве Красноярского края поручили администрации местной больницы скорой медицинской помощи (БСМП) провести проверку заявления врача — депутата Игоря Гринёва о том, что медики используют бытовую дрель при трепанациях черепа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По результатам проверки будут приняты соответствующие решения. В министерстве подчеркнули, что вся медпомощь, которая оказывается в больницах, должна осуществляться только с помощью изделий медицинского назначения.

По словам Гринёва, врачи применяли хозяйственную дрель при проведении операций из-за того, что в больнице отсутствует специальный пневмотрепан. Он заявил, что у администрации медучреждения нет средств на приобретение этого инструмента.

В больнице его слова опровергли. В администрации больницы заверили, что всё используемое медиками оборудование сертифицировано.

Ранее сообщалось, что в начале 2021 года в одну из больниц Владимира поставили около 100 аппаратов для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), срок годности которых истёк около 15 лет назад. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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