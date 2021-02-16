В КПРФ попросили Генпрокуратуру проверить высказывание Соловьёва о Гитлере

https://static.news.ru/photo/d7d6268a-707a-11eb-9b8f-96000091f725_660.jpg Валерий Рашкин Фото: kprf/vk.com

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку словам телеведущего Владимира Соловьёва о Гитлере. Журналист назвал его «смелым человеком».

Ранее Соловьёв в выпуске программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» сравнил оппозиционера Алексея Навального с лидером нацистов Адольфом Гитлером, явно в пользу последнего. Журналист назвал Гитлера «очень смелым человеком, который не косил от армии» и «воевал доблестно во время Первой мировой войны». Депутат Рашкин попросил проверить программу Соловьёва на экстремизм и запрет на реабилитацию нацизма.

Я не знаю, зачем в Госдуме сейчас рассматривается законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма, пока по центральному телевидению безнаказанно то памятник Краснову предлагают ставить, то Гитлера хвалят, — цитирует Рашкина РБК.

В прошлом году Рашкин направил запрос генпрокурору с просьбой дать правовую оценку предложению телеведущего Дмитрия Киселёва о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».

В запросе Рашкин сообщил, что слова прозвучали в контексте рассказа о Петре Краснове, который был начальником Главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий Третьего рейха. Депутат напомнил, что в СССР Краснова приговорили к смертной казни «за многолетнее служение нацистам».

Депутат заявил, что предложение поставить памятник является признанием заслуг Краснова, его реабилитацией и героизацией. Однако это «автоматически выставляет борьбу советского народа и правительства с ним и ему подобными неправильной, что в корне ложно».

При этом, подчеркнул Рашкин, возведение памятника атаману исключительно как участнику Первой мировой войны было бы настолько же абсурдно, как и памятника художнику Адольфу Гитлеру, писал NEWS.ru.