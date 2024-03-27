В клинике Хайдарова отреагировали на новости о закрытии после проверки Юрист Высоцкая: клинику Хайдарова не закроют из-за нарушений

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тимур Хайдаров

В клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique сообщили, что учреждение после проверки Росздравнадзора закрывать не будут. Как рассказала NEWS.ru юрист организации Кристина Высоцкая, часть нарушений уже устранены.

По результатам проверки клинике выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также составлен протокол об административном правонарушении, поскольку, как мы уже рассказывали, контролирующим органом был выявлен ряд нарушений, — отметила она.

Высоцкая добавила, что часть нарушений учреждение намерено оспорить, предоставив суду все необходимые документы, которые должны доказать невиновность организации по некоторым пунктам обвинения. Такое заявление РЗН в настоящее время поступило в Арбитражный суд города Москвы, сообщила юрист.

Ранее Росздравнадзор уже выявлял проблемы в клинике звездного хирурга. Тогда в отношении медицинских организаций, причастных к деятельности Хайдарова, были приняты меры административного воздействия.

До этого после операции, проведенной в клинике Хайдарова, скончался продюсер и бизнесмен Петр Гаврилов. Гаврилову провели лапароскопию, через некоторое время после выполнения процедуры он впал в кому. Предварительной причиной смерти является заражение крови. Бизнесмен жаловался на тяжесть при дыхании, а также на боль в области груди и живота.