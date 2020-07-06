В Калифорнии возобновился суд по делу Никулина

https://static.news.ru/photo/7c701df2-bfc0-11ea-871b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny Nikulin/instagram.com

Суд над россиянином Евгением Никулиным, обвиняемым в кибермошенничестве, возобновился в США.

Процесс с участим присяжных заседателей открылся в марте, но через несколько дней прервался из-за эпидемии коронавируса, которая нарушила работу судов в США. Сейчас не менее шести из 12 присяжных готовы участвовать в процессе лично. Обвинение продолжило изложение дела с вызовом свидетелей.

При этом судья Уильям Элсап считает, что несмотря на важность ограничений по коронавирусу, на участниках процесса в момент дачи показаний не должно быть масок.

Я хочу, чтобы жюри видело их лица, чтобы вы могли решить, лгут они или нет, — цитирует его РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что начавшийся в марте процесс по делу россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в Соединённых Штатах в совершении киберпреступлений, был отложен. Власти США считают Никулина причастным к хакерским атакам на сайты LinkedIn, Dropbox, Formspring, совершённым в 2012 году. Сам россиянин уверяет, что от него требуют лжесвидетельства — признания во вмешательстве в выборы в США. Он отказался признавать свою вину.