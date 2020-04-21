В Ивановской области число заражённых COVID-19 достигло 213 человек

В Ивановской области ещё у десятерых жителей диагностировали коронавирус, общее число заболевших составило 213 человек.
Среди новых заболевших двое вернулись из Москвы на своих автомобилях.
По последним данным, 12 пациентов выздоровели и выписаны из больницы. Также к выписке готовятся ещё восемь человек,
В России на сегодняшний день зафиксировано 52,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,8 тысячи человек, умерли — 456.
Всего в мире насчитывается более 2,4 млн инфицированных. Скончались более 170 тысяч человек, выздоровели — свыше 654 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что в Сбербанке создали математическую модель развития пандемии коронавируса и пришли к выводу, что пик заражения коронавирусом в России будет достигнут в период с 5 по 10 мая.
Добавьте наши новости в избранные источники