В Ивановской области число заражённых COVID-19 достигло 213 человек

https://static.news.ru/photo/962c4e38-83dd-11ea-869a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

В Ивановской области ещё у десятерых жителей диагностировали коронавирус, общее число заболевших составило 213 человек.

Среди новых заболевших двое вернулись из Москвы на своих автомобилях.

По последним данным, 12 пациентов выздоровели и выписаны из больницы. Также к выписке готовятся ещё восемь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на областное правительство.

В России на сегодняшний день зафиксировано 52,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,8 тысячи человек, умерли — 456.

Всего в мире насчитывается более 2,4 млн инфицированных. Скончались более 170 тысяч человек, выздоровели — свыше 654 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сбербанке создали математическую модель развития пандемии коронавируса и пришли к выводу, что пик заражения коронавирусом в России будет достигнут в период с 5 по 10 мая.