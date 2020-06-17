В Госдуму внесли законопроект о нормативе на неприятные запахи

https://static.news.ru/photo/f9f4767a-b0ab-11ea-a79e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Региональным властям могут разрешить проводить мониторинг интенсивности запаха в атмосферном воздухе. Это необходимо для оценки состояния окружающей среды.

Законопроект, который наделяет субъекты Федерации таким правом, в Государственную думу внесли депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Изменения предлагается внести в закон «Об охране атмосферного воздуха», передаёт ТАСС.

Как отмечают авторы инициативы, необходимость нововведения связана с большим количеством жалоб со стороны граждан на периодическое или постоянное появление резких и некомфортных запахов.

Жители обращаются в территориальные органы Росприроднадзора, Роспотребнадзора, органы исполнительной власти субъектов РФ, однако последние чаще всего не имеют возможности ни определить источник запаха, ни его состав, ни привлечь нарушителя к ответственности, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Всё это приводит к выводу, что существующей системы гигиенических норм недостаточно, отметили авторы законопроекта. По их мнению, система уже не отвечает запросам общества, которое сейчас волнует не только безопасность проживания, но и его комфортность.

Документ вводит такие понятия, как «запах» и «региональный норматив запаха». Региональные органы власти предложено наделить правом устанавливать приемлемые значения нормативов интенсивности запаха.

Воспользоваться ли этим правом и проводить ли мониторинг, должны будут решать главы регионов исходя из степени актуальности проблемы.

Ранее, как писал NEWS.ru, идею ввести норматив на неприятные запахи поддержали в Совете законодателей и Минприроды. Как отмечали ранее в Заксобрании Санкт-Петербурга, оценивать качество воздуха только по химическим показателям недостаточно. Часто они соответствуют нормам, в то время как смрад стоит такой, «что форточку не открыть». Если же законопроект будет принят Госдумой, появится возможность штрафовать предприятия, отравляющие воздух миазмами, и даже заставлять их компенсировать вред людям, вынужденным всё это нюхать.