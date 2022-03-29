В Госдуму внесли проект о ликвидации административных барьеров для беженцев

Спецпредставитель Госдумы Константин Затулин внёс поправки в законопроект, упрощающий порядок прибывания и нахождения в РФ беженцев с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Пакет документов доступен на официальном сайте Государственной думы.

Срок временного пребывания на территории Российской Федерации гражданина Украины, временно пребывающего на территории Российской Федерации, продлевается на следующие девяносто суток без выезда с территории Российской Федерации по заявлению гражданина Украины, поданному не позднее семи рабочих дней до окончания срока временного пребывания, — сказано в тексте документа.

Также в законопроекте сообщается, что гражданин Украины, который просрочил срок временного пребывания на территории России, вправе продлить его в течение ста восьмидесяти суток.

Ранее в России зафиксировали 490 тысяч человек, прибывших с территории ДНР, ЛНР и Украины в Россию, большинство из которых приехали из частично признанных республик. Отметим, что среди пересёкших российскую границу насчитывается порядка 100 тысяч детей.