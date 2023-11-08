В Госдуме высказались против полного запрета смартфонов в школах Депутат Леонов выступил против тотального запрета телефонов в школах

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Полный запрет на использование школьниками мобильных телефонов во время занятий недопустим, хоть гаджеты и отвлекают детей от занятий. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов. По его словам, у педагогов сегодня нет прав на то, чтобы отбирать у учеников средства связи.

Тотальный запрет телефонов в школе недопустим, потому что гаджеты — это еще и связь с родителями, это многие полезные онлайн-сервисы, — заявил парламентарий.

При этом, по мнению Леонова, смартфон «гипнотизирует» школьников, который «так погружаются в переписку друг с другом, в игры, в серфинг интернета, что буквально выпадают из реальности».

В таком состоянии они, конечно, не воспринимают обучение, страдает их социализация. Это раздражает и учителей, и родителей. Однако формально отобрать у ребенка телефон или запретить им пользоваться нельзя. У учителя такого права нет. Эти издержки цифровизации мы должны отрегулировать, — добавил депутат.

Ранее комитет Совета Федерации по науке поддержал законопроект о запрете пользоваться телефонами в школе. Как заявила во время обсуждения инициативы глава комитета Лилия Гумерова, законопроект направлен на защиту педагогов. Она обратила внимание на случаи, когда учащиеся снимают учителей на телефон, а потом выкладывают видео в Сеть, чтобы превратить преподавателя в объект насмешек и травли.