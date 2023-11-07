В Совфеде поддержали запрет пользоваться телефонами на уроках Комитет СФ по науке, образованию и культуре поддержал запрет телефонов в школе

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Комитет поддержал законопроект о запрете пользоваться телефонами в школе, пишет ТАСС. Как заявила во время обсуждения инициативы глава комитета Лилия Гумерова, законопроект направлен на защиту педагогов.

Не сказать, что мы внесли какие-то совершенно новые нововведения, но тем не менее очень часто поднимался вопрос и самими педагогами, и родителями о том, что фактически учитель не защищен, — пояснила парламентарий.

По ее словам, законопроект поможет защитить педагогов. Она обратила внимание на случаи, когда учащиеся снимают учителей на телефон, а потом выкладывают видео в Сеть, чтобы превратить преподавателя в объект насмешек и травли.

Она также напомнила, что вопрос об использовании телефонов в школах поднимался на заседании Совета при президенте России по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Ранее сообщалось, что запрет на использование мобильных телефонов во время уроков поддержали порядка 83% родителей школьников. Как показал опрос, отцы высказывались в поддержку данной инициативы чуть чаще матерей: 85% против 81%.

Одобрил инициативу и ведущий телепрограммы «Умники и умницы», профессор МГИМО Юрий Вяземский. По его словам, запрет положительно повлияет на процесс обучения, так как в школе должна быть дисциплина. Он подчеркнул, что «у каждой свободы есть предел, особенно в России».