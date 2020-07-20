В Госдуме согласились с «чувствительными» штрафами за продажу снюса

https://static.news.ru/photo/790c111e-c9ef-11ea-9534-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Штрафы за продажу снюса и насвая должны быть серьёзными, так как употребление этой продукции влечёт серьёзные риски, включая летальный исход.

Об этом РИА Новости заявил первый зампред комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

К сожалению, эти спайсы, насваи, снюсы очень опасны, часто их употребление приводит к смертельным результатам, особенно среди молодёжи. Поэтому увеличение штрафов вполне оправданно. Штрафы должны быть чувствительными, чтобы люди не хотели заниматься продажей этой гадости, — отметил депутат.

Он добавил, что его коллеги, вероятно, солидаризируются с этим мнением и поддержат поступивший в Думу законопроект.

Ранее в нижнюю палату парламента поступили поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в КоАП, которые предполагают увеличение штрафов за продажу сосательного табака (снюса), насвая, а также за продажу табачных изделий несовершеннолетним.

Согласно поправкам, за продажу насвая и снюса гражданам может грозить штраф от 15 до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 до 150 тысяч рублей. Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять поправки во втором чтении. Ожидается, что ГД рассмотрит законопроект 21 июля.

В январе на территории района Коптево в Москве полиция задержала извращенца, домогавшегося маленьких детей под предлогом борьбы со снюсами, писал NEWS.ru. Жертвами педофила стали по меньшей мере три девочки, каждая из которых младше 12 лет. Мужчина подкарауливал детей на улице и говорил, что проводит проверку среди несовершеннолетних на предмет наличия у них снюса, после чего совершал в отношении них действия сексуального характера.