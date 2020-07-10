В Госдуме сочли интересным предложение по сокращению рекламы вредной еды

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Первого заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова заинтересовало предложение Минздрава по ограничению рекламы вредной еды. По его словам, в нём есть разумное зерно.

Одно дело ограничить рекламу вредных продуктов, другое дело — развивать рекламу здорового питания. Эти два вопроса должны идти одновременно. Имеет смысл сократить рекламу вредных продуктов и начинать увеличивать, наращивать, поддерживать рекламу здоровых продуктов, — цитирует Тумусова «Москва 24».

Он также заявил о необходимости пропагандировать здоровое питание в стране. С предложением ограничить рекламу фастфуда ранее выступила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

Первое — создать единую здоровьесберегающую среду. <...> Второе — закрепление в законодательстве мер, направленных на ограничение рекламы продуктов нездорового питания, изменение маркировки продуктов, ограничение соли, повышение доступности здорового питания, — отметила Драпкина.

NEWS.ru писал ранее, что эксперты нашли секрет правильного питания. По их словам, он заключается в мясе и зелени. Также они заявили о необходимости отказа от переработанных продуктов и полуфабрикатов.