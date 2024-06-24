В Госдуме считают, что причина трагедии в Дагестане — радикальный исламизм Депутат Удальцова: в борьбе с терроризмом РФ может рассчитывать только на себя

Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по делам национальностей Анастасия Удальцова заявила NEWS.ru, что причина трагедии в Дагестане — радикальный исламизм. По словам депутата, Россия может рассчитывать только на себя в борьбе с терроризмом. Парламентарий напомнила, как в прошлом враги страны регулярно использовали террористические методы, чтобы «расшатать внутриполитическую стабильность» и нарушить межнациональное и межконфессиональное согласие народов РФ.

Как видим, к сожалению, этот инструмент остается действенным и сейчас: трагические события происходят одно за другим — теракт в «Крокусе», захват заложников в ростовском СИЗО, теперь — нападения в Дербенте и Махачкале. При этом предлоги использовались и используются разные: религиозный экстремизм, сепаратизм, «либерализм». Но все-таки именно радикальный исламизм — а это явление, подчеркну, не имеет никакого отношения к настоящему исламу и враждебно ему — чаще всего становится причиной трагедий. Этот факт нельзя игнорировать, как нельзя и списывать все выступления исламистов на происки украинских и западных спецслужб, — сказала Удальцова.

Депутат подчеркнула, что религиозные радикалы являются самостоятельной категорией врагов России, хотя они и могут сотрудничать с другими противниками государства. Удальцова назвала усиление противотеррористических мер и повышение уровня общественной безопасности насущной задачей. Для этого, уверена парламентарий, необходимо принципиально повысить эффективность работы органов внутренних дел.

Наши правоохранители сейчас делают все возможное и выкладываются на максимум, но есть и объективные трудности. Что касается внешней помощи в борьбе с терроризмом, то здесь нам рассчитывать не на кого — только на самих себя, — заключила депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может рассчитывать только на себя. Глава государства добавил, что «никто ничего с протянутой рукой не подаст», говоря о военной технике.