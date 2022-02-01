В Госдуме предложили упростить отмену ошибочных дорожных штрафов

Первый зампред комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов считает, что процедуру отмены ошибочных штрафов с дорожных камер нужно упростить, передаёт Lenta.ru. По его словам, сейчас из-за необходимости обращения в суд многие водители не оспаривают штрафы.

Сейчас отмена штрафов работает через суд, то есть надо обращаться, доказывать. Это занимает от трёх до шести месяцев, поэтому многие просто не связываются с этим. Я считаю, давно назрели эти поправки, по ним были обращения. <....> Поправки мы не видели пока, будем смотреть, но сама инициатива правильная, — отметил депутат.

По его словам, процедуру оспаривания штрафов нужно сделать достаточно простой, без судов, «без того, чтобы ходить доказывать».

Ранее Генпрокуратура предложила аннулировать штрафы, вынесенные в период некорректной работы камер, даже без заявлений пострадавших граждан. Соответствующие поправки ведомство готовит к закону «Об автодорогах и о дорожной деятельности». Как отметили в ведомстве, дорожные камеры периодически используют «с целью получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями». В связи с этим было предложено скорректировать законодательство для более удобного аннулирования ошибочных штрафов.