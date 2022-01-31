Генпрокуратура решила аннулировать ошибочные штрафы с камер для водителей

Генпрокуратура РФ предложила аннулировать штрафы, вынесенные в период некорректной работы камер, даже без заявлений пострадавших граждан. Соответствующие поправки ведомство готовит к закону «Об автодорогах и о дорожной деятельности». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на информацию ведомства.

В Генпрокуратуре отметили , что дорожные камеры периодически используют «с целью получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями». Об этом стало известно по итогам проверки работы комплексов автоматической фиксации в 2021 году. В ведомстве предложили скорректировать законодательство для более удобного аннулирования ошибочных штрафов.

Региональные прокуроры в минувшем году проверяли законность применения дорожных камер и правомочность договоров на эксплуатацию систем фиксации нарушений ПДД, в результате чего констатировали, что «ситуация в данной сфере продолжала оставаться тяжёлой».

По меньшей мере в четырнадцати регионах РФ были обнаружены камеры, установленные за пределами мест концентрации ДТП. При этом, например, в Нижегородской области с 21 по 26 августа с помощью камер ГИБДД было вынесено более 6,5 тысячи штрафов за превышение скорости на сумму более 4,2 млн рублей. На самом деле нарушений не было, а неправильно закреплённый комплекс определял скорость некорректно. Все штрафы отменили.

В декабре 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о единых требованиях к установке и использованию дорожных камер для фиксации нарушений. Все поправки вносятся в КоАП.