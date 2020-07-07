В Госдуме считают, что для амнистии по штрафам нужен специальный закон

https://static.news.ru/photo/61f3912c-c130-11ea-97d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Амнистия по административным штрафам за нарушение режима самоизоляции сейчас невозможна, поскольку необходимо принятие специального закона.

Об этом «Интерфаксу» заявил первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

У нас <...> сегодня в законодательстве <...> нет механизма проведения административной амнистии, — цитирует его агентство.

Таким образом он прокомментировал инициативу по амнистии штрафов за нарушение социальной изоляции в период пандемии коронавируса, предложенную Советом при президенте РФ по правам человека. Емельянов считает, что даже при наличии юридического решения этого предложения нужно принимать специальный закон, что займёт определённое время.

Зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин добавил, что действующий КоАП проведения такой амнистии не предусматривает.

Как писал NEWS.ru, глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что в период самоизоляции у собак было больше прав, чем у людей.