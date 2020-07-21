В Госдуме разъяснили суть законопроекта о запрете изображений нацистов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Памятник Ленину в селе Железнодорожное Одесской области превратили в монумент переселенцу из Болгарии. Вождя мирового пролетариата «нарядили» в национальный костюм. В руке Ильич теперь сжимает виноградную лозу.

Фото с обновлённым памятником опубликовал в Facebook активист проекта «Декоммунизация.Украина» Вадим Поздняков. По его словам, на Украине осталось ещё два памятника Ленину — в сёлах Калчева и Городнее Болградского района...