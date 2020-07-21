В Госдуме разъяснили суть законопроекта о запрете изображений нацистов

Проект закона запретит не только ношение одежды с изображением военных преступников, но и их публичную демонстрацию. Об этом сообщила автор инициативы — замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
На своей странице в Facebook Ямпольская пояснила, что он запретит, в частности, продажу и ношение одежды с изображением Адольфа Гитлера и других военных преступников.
Блузки с изображением Гитлера, обнаруженные в одной из московских торговых точек, стали лишь поводом задуматься о законодательном регулировании данного вопроса. Я с удивлением отметила, что, в отличие от нацистской символики (к которой портреты не относятся), использование и публичная демонстрация изображений военных преступников законом сегодня не регламентируются, — написала Ямпольская.
В законы «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности» будет введён запрет на изображения и публичную демонстрацию лиц, которых признали военными преступниками. Исключениями станут случаи, в которых не будут проявляться признаки пропаганды и оправдание нацизма.
По словам Ямпольской, данная норма станет абсолютно аналогичной действующим правилам использования нацистской символики.
Как писал NEWS.ru, ведущий Первого канала получил штраф за запрещённую символику.
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