https://static.news.ru/photo/fa903674-53f3-11ea-961c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В четверг, 20 февраля, в Государственную думу России был внесён законопроект, согласно которому запрещается взимать с граждан комиссию во время оплаты ими услуг ЖКУ. Об этом сообщили представители пресс-службы «Единой России» со ссылкой на слова руководителя фракции Сергея Неверова.

Отмечается, что в предложенной к рассмотрению правовой норме говорится не только о комиссиях, которые взимаются банками или же другими кредитными организациями.

Речь идёт не только о комиссиях, которые взимают кредитные организации. Например, в сельской местности часто пользуются для оплаты ЖКУ отделениями «Почты России», — цитирует ТАСС Сергея Неверова.

Как ранее передавал NEWS.ru, Госсовет Татарстана одобрил законопроект о беспилотных автомобилях. Документ передали на рассмотрение в Госдуму.

Согласно законопроекту, все беспилотные автомобили необходимо будет зарегистрировать в ГИБДД. Также под действие закона подпадают и другие «инновационные» авто.