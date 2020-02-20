https://static.news.ru/photo/907f8b5a-53e8-11ea-9aae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Госсовет Татарстана одобрил законопроект о беспилотных автомобилях. Документ передали на рассмотрение в Госдуму.

Согласно законопроекту, все беспилотные автомобили необходимо будет зарегистрировать в ГИБДД. Также под действие закона подпадают и другие «инновационные» авто. Отмечается, что все ДТП с участием данного вида транспорта будут рассматриваться в отдельном порядке, сообщает «Коммерсант».

На сегодняшний день беспилотным автомобилям разрешено перемещаться по городским дорогам в рамках эксперимента. Разрешение на это получили 96 беспилотников компании «Яндекс» и одна машина Московского автодорожного института на базе Hyundai Solaris.

NEWS.ru передавал ранее, что ГИБДД намерена оповещать водителей об опасных участках дороги с помощью СМС. По словам замначальника ведомства Олега Понарьина, инициатива будет реализована в ближайшее время.